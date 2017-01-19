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Denizli'de personel lojmanında yangın

Denizli'de Türkiye Diyanet Vakfı'nın personel lojmanı olarak kullanan 7 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.

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Denizlide personel lojmanında yangın

Denizli'de Türkiye Diyanet Vakfı'nın personel lojmanının çatı katında çıkan yangında hasar meydana geldi.

Türkiye Diyanet Vakfı'nın personel lojmanı olarak kullanan 7 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Yangından sonra olay yerine gelen Denizli Müftüsü Mehmet Aşık, gazetecilere yaptığı açıklamada, binanın 17 daireden oluşan ve merkezde çalışan görevlilerin kaldığı lojman olduğunu söyledi.

Binanın ilk katında 20 kişilik bir kuran kursu olduğunu kaydeden Aşık, "Kursiyerler sabah 9'da gelip, öğlen 1'de çıkıyor. Bir de akşamları görme engelli 7 vatandaşımızın kurs gördüğü bir yer. Yangın sırasında kurs yoktu. Yangının neden çıktığını bilmiyoruz, itfaiyenin raporuna bağlı. Çatı kullanılmıyordu, boştu." dedi.

Çevre esnafından Serkan Kadifekale ise misafirlerini uğurlarken dumanları fark ettiğini, hemen binaya yöneldiğini ve içeridekileri uyardığını söyledi.

Etiketler: denizli, lojman, türkiye diyanet vakfı
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