  • 12 ŞUBAT 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.81
    EURO 4.682
  • BIST 113590.27
    ALTIN 162.05
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Denizli'de ormanlık alanda kaybolan 2 çocuğa ulaşıldı

Denizli'de ormanlık alanda kaybolan 2 çocuğa ulaşıldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, dağda kaybolan 2 çocuk kurtarıldı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Denizlide ormanlık alanda kaybolan 2 çocuğa ulaşıldı

13 yaşında olan Ethem İ. ve arkadaşı Gökmen A. Bağbaşı Yayla'sındaki teleferik bölgesine gitmek için bisikletle yola çıktı.

Bir süre ormanlık alanda ilerleyen ikili, kaybolduklarını anlayınca saat 16.00 sıralarında yetkililerden yardım istedi.

İhbar üzerine Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Denizli ekibi ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekibi olay yerine hareket etti.

Ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonucunda çocuklara ulaştı.

Sağlık ekiplerince kontrolden geçirilen çocuklar İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine teslim edildi.

Kaynak: AA 

Etiketler: denizli, Pamukkale
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER