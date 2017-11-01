Denizli'de "narko-sokak" uygulaması

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı 230 personelden oluşan ekipler Denizli'de bazı noktalarda uygulama başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği uygulamada "Çako" ve "Şat" isimli dedektör köpekler de aramalara katıldı.

Kontroller sırasından 563 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sisteminden sorguları yapıldı, 30 iş yeri kontrol edildi.

Bir kafede dedektör köpeği çelik kasaya tepki verince yapılan aramada, poşet içerisine saklamış 15 gram esrar ele geçirildi.

Kontrollerde, 10'u yabancı uyruklu 15 kişi göz altına alındı, aramalarda 5 gram metafetamin ile bir miktar uyuşturucu hap ele geçirildi.

Durdurulan bir araca ise cam filminden 206 lira para cezası kesildi.

Kaynak: AA