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Denizli'de kaçak sigara operasyonu: 93 gözaltı

Denizli'de kaçak sigara ve tütün ürünleri satanlara yönelik operasyonda 93 kişi gözaltına alındı.

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Denizlide kaçak sigara operasyonu: 93 gözaltı

Alınan bilgiye göre, kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü ekipleri kent merkezi ve ilçelerde bazı iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda kaçak sigara, puro, nargile, pipo ve açıkta kıyılmış izinsiz tütün satışı yaptıkları tespit edilen 93 şüpheli, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kanununa muhalefet suçundan gözaltına alındı.

İş yerlerindeki arama ve incelemelerde, belgeleri eksik olan ve kaçak yollarla piyasaya sunulmak istenen 595 kilogram kıyılmış tütün, 800 bin makaron, 3 bin paket kaçak sigara, 2 bin paket nargile tütünü, 2 kilogram kaçak çay ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Etiketler: denizli, kaçak sigara operasyonu
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