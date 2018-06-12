Denizli'de inşaat kazısında insan kemikleri ve sikke bulundu

Kervansaray Mahallesi'nde Denizli-Antalya yolu kenarında devam eden bir iş merkezi inşaatında, iş makinasıyla yapılan temel kazısı sırasında topraktan kemikler çıktı.

İş makinesi operatörünün ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik önlemi alarak durumu Denizli Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

Aralarında uzman arkeologların da olduğu Müze Müdürlüğü yetkilileri, bölgede inceleme yaptı.

Toprağın elenmesiyle, Bizans Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen 3 insana ait kemikler ve sikke tespit edildi.

Müze yetkilileri, çıkan parçaları incelemek için teslim aldı.

Kaynak: AA