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Denizli'de FETÖ/PDY soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

Denizli'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı.

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Denizlide FETÖ/PDY soruşturmasında 6 kişi tutuklandı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 kişiden 6'sı tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan 12 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Denizli Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, diğer 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyonda, FETÖ ile irtibatlı olan, "ByLock" kullandığı tespit edilen, örgütün çeşitli kademelerinde görev aldığı ve kapatılan dershanelerde öğretmenlik ve yöneticilik yaptığı belirlenen 12 kişi gözaltına alınmıştı.

Etiketler: ETÖ/PDY soruşturması, denizli
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