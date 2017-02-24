Denizli'de FETÖ/PDY operasyonu: 27 gözaltı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 27 kişi gözaltına alındı.
Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada örgüte ait materyaller ele geçirildi.
Zanlılar, işlemleri için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. AA