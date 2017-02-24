  • 25 ŞUBAT 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 14º
Açık
Açık
  • DOLAR 3.607
    EURO 3.811
  • BIST 88258.45
    ALTIN 145.672
Buradasınız : » » Denizli'de FETÖ/PDY operasyonu: 27 gözaltı

Denizli'de FETÖ/PDY operasyonu: 27 gözaltı

Denizli'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 27 kişi gözaltına alındı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Denizlide FETÖ/PDY operasyonu: 27 gözaltı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 27 kişi gözaltına alındı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 27 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada örgüte ait materyaller ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. AA

Etiketler: denizli, FETÖ/PDY, gözaltı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER