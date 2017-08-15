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Denizli'de FETÖ/PDY operasyonu: 18 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı.

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Denizlide FETÖ/PDY operasyonu: 18 gözaltı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda 18 zanlı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı verilen 21 kişiye yönelik Denizli Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Denizli merkez, Buldan ve Güney ilçelerinde operasyon düzenlendi.

Aralarında Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, müftülük ve belediye çalışanlarının olduğu şüphelilere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda örgütle bağlantısı olan ve ByLock kullandığı tespit edilen 18 kişi gözaltına alındı.

Ev ve işyerlerinde arama yapılan zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Hakkında gözaltı kararı verilen 3 kişiyi yakalama çalışmasının devam ettiği bildirildi. 

Etiketler: denizli, fetö
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