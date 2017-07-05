  • 05 TEMMUZ 2017, ÇARŞAMBA

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Denizli'de FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Denizlide FETÖ/PDY operasyonu: 12 gözaltı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler için belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonda, aralarında örgüte ait olduğu gerekçesiyle kapatılan dershanelerde öğretmenlik yaptıkları tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Etiketler: denizli, fetö/pdy soruşturması, gözaltı, bylock
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