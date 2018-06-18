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Denizli'de FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 7 gözaltı

Denizli'de FETÖ operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı, zarflar içine konulan 35 bin lira ele geçirildi.

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Denizlide FETÖnün hücre evlerine operasyon: 7 gözaltı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hücre evlerine operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün hücre evlerine yönelik arama kararı çıkartıldı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından 3 hücre evine eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. 

Adreslerdeki aramalarda bulunan dijital materyaller ve örgüt üyelerine dağıtılmak üzere zarflar içine konulduğu değerlendirilen 35 bin lira ele geçirildi. 

Kaynak: AA

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