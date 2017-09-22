Denizli'de FETÖ'nün 'abla'ları hakim karşısında

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) abla yapılanmasına yönelik, 9'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Nesrin Demirci, Zeynep Evren, Sultan Kaynar, Meral Aras, Zehra Yalçın, Tuğba Karaca, Sümeyye Karakoç, Emine Çelik ve Emine Sakarya, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Nesrin Demirci,"abla yapılanması"nda örgüt adına faaliyet göstermediğini iddia ederek tahliyesini talep etti.

Emine Sakarya ise örgüt adına hiçbir faaliyette bulunmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti Nesrin Demirci, Zeynep Evren ve Sultan Kaynar'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için 1 Aralık'a erteledi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'ye üye oldukları gerekçesiyle 9'u tutuklu 11 sanık, "Terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yargılanıyor.