  • 22 EYLÜL 2017, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.495
    EURO 4.177
  • BIST 104122.85
    ALTIN 145.458
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Denizli'de FETÖ'nün 'abla'ları hakim karşısında

Denizli'de FETÖ'nün 'abla'ları hakim karşısında

Denizli'de, FETÖ'nün abla yapılanmasına yönelik açılan davada 9'u tutuklu 11 sanık hakim karşısına çıktı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Denizlide FETÖnün ablaları hakim karşısında

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) abla yapılanmasına yönelik, 9'i tutuklu 11 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması başladı.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanıklar Nesrin Demirci, Zeynep Evren, Sultan Kaynar, Meral Aras, Zehra Yalçın, Tuğba Karaca, Sümeyye Karakoç, Emine Çelik ve Emine Sakarya, tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Tutuklu sanık Nesrin Demirci,"abla yapılanması"nda örgüt adına faaliyet göstermediğini iddia ederek tahliyesini talep etti.

Emine Sakarya ise örgüt adına hiçbir faaliyette bulunmadığını ileri sürdü.

Mahkeme heyeti Nesrin Demirci, Zeynep Evren ve Sultan Kaynar'ın tahliyesine karar vererek duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için 1 Aralık'a erteledi.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'ye üye oldukları gerekçesiyle 9'u tutuklu 11 sanık, "Terör örgütüne üye olmak, suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçlarından yargılanıyor.

Etiketler: denizli, fetö
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER