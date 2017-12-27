Denizli'de FETÖ'nün 5 sözde bölge imamı yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ mensuplarının saklandığı "gaybubet evlerine" yönelik merkez Pamukkale ilçesindeki 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında örgütün sözde bölge imamlarının da bulunduğu 5 kişi yakalandı. Gözaltına alınan A.B, N.Y, A.S, M.Y. ve A.D. hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenildi.

Adreslerdeki aramalarda çanta içerisinde 35 bin dolar, 4 bin 360 avro, 20 bin lira ile örgütsel doküman, dijital malzeme, 6 çeyrek altın, modem hattı, tablet, dizüstü bilgisiyar ve sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.

Zanlıların, çantadaki paraları firari FETÖ üyeleri için topladıkları belirtildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA