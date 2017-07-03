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Denizli'de fabrika yangını

Honaz ilçesinde katı atık presleme ve dönüşüm tesisinde çıkan yangın hasara yol açtı.

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Denizlide fabrika yangını

Denizli'nin Honaz ilçesinde, katı atık presleme ve dönüşüm tesisinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Pınarkent Mahallesi 200 Sokak'taki atık presleme ve dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın tesisin tamamına yayıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Maddi hasara yol açan yangın yaklaşık 3 saat süren müdahalenin ardından söndürüldü.

Yangın esnasında dumandan etkilenen 3 itfaiye erine 112 Acil Yardım ekipleri ayakta müdahale etti.

Fabrikadaki söndürme işlemleri sırasında ufak çaplı patlamalar duyuldu.

Fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Alican Beyazsu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının sabahın erken saatlerde bilinmeyen bir nedenle başladığını söyledi.

Etiketler: katı atık presleme, fabrika yangını, denizli
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