  • 16 HAZIRAN 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.731
    EURO 5.494
  • BIST 94540.84
    ALTIN 194.57
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Denizli'de dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Denizli'de dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Denizli'de öğleden sonra aniden başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Denizlide dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Denizli'de öğleden sonra aniden bastıran ve zaman zaman doluya dönüşen yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar yağışa teslim oldu. Suyla dolan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.

Yağış anında su birikintisi oluşan bölgelerden Fatih Köprülü Kavşağı'nda trafik yarım saat durdu.

Yağış anında belediye ekipleri, su baskınları yaşanmaması için cadde ve sokaklardaki rögarların açık tutulması amacıyla çalışma yaptı.

Buna karşın Dokuzkavaklar Mahallesi 2082 Sokak'ta, 7 evde su baskını oluştu.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER