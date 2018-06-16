Denizli'de dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Denizli'de öğleden sonra aniden bastıran ve zaman zaman doluya dönüşen yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar yağışa teslim oldu. Suyla dolan caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.

Yağış anında su birikintisi oluşan bölgelerden Fatih Köprülü Kavşağı'nda trafik yarım saat durdu.

Yağış anında belediye ekipleri, su baskınları yaşanmaması için cadde ve sokaklardaki rögarların açık tutulması amacıyla çalışma yaptı.

Buna karşın Dokuzkavaklar Mahallesi 2082 Sokak'ta, 7 evde su baskını oluştu.

Kaynak: AA