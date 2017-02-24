Denizli'de darbe girişimi davasında tanıklar dinlendi

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 44'ü tutuklu 64 sanığın yargılandığı davanın ikinci duruşmasına tanıkların dinlenilmesiyle devam edildi.

Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesince, Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'nde oluşturulan salonda görülen davanın duruşmasına sanıklar, avukatları, sanık yakınları ve tanıklar katıldı.

Duruşmada tanıklardan 11. Komando Tugay Komutanlığı Tank Tabur Komutanı Yarbay Özay Öntürk'ün ifadesi alındı.

Mahkeme heyeti, dinlenecek tanıkların hepsinin ifadesi alınmadığı için duruşmaya pazartesi günü devam edilmek üzere ara verdi.

İddianame

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya, TBMM ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek ve FETÖ'ye üye olmak" suçlarından açılan davada, aralarında eski Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır'ın da bulunduğu 44' tutuklu 64 sanık hakkında, Türk Ceza ve Terörle Mücadele kanunlarının ilgili maddeleri gereğince üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.