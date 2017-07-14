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Denizli'de 'ByLock' operasyonu: 20 gözaltı

Acıpayam ilçesinde FETÖ/PDY'nin gizli haberleşme programını kullandıkları iddia edilen 20 kişi gözaltına alındı.

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Denizlide ByLock operasyonu: 20 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen, aralarında ihraç edilen ve açığa alınan öğretmen ile kamu görevlilerinin bulunduğu 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri eş zamanlı olarak 15 adrese düzenlediği operasyonda 20 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Etiketler: denizli, bylock
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