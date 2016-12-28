Denizli'de ByLock operasyonu: 19 tutuklama

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Acıpayam ilçesindeki Aynes Gıda Sanayi Ticaret AŞ'ye düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 20 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan, şirketin yönetim kurulu başkanı Nevzat S, yönetim kurulu üyeleri Ayhan B. ve Mehmet A.Ö, Tümay Çalışkan, Suat H.S., Salih B, Onur N, Mustafa B, Metin T, Mekke Y, Mehmet U, Hüseyin A, Harun E, Fatih D, Erkan A, Ali R.I, Ali Ö, Eren Y. ve Hasan H.P. tutuklandı. Bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları, örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilirken, tutuklananlar arasında böcek davasından dolayı TÜBİTAK'tan ihraç edilen kişilerin de bulunduğu öğrenildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde çalışma ofisine dinleme cihazı konulması ile ilgili TÜBİTAK'tan ihraç edilen 3 kişinin, şirketin finans ve insan kaynakları ile İstanbul'daki birimlerinde çalıştığı belirtildi. Aynı adreste Angola'da faaliyet gösteren başka bir şirketin de olduğu ve örgütün şirket üzerinden yurt dışına para aktardığı tespit edildi.

Denizli'de Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Denizli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 8 Aralık'ta düzenlenen operasyonda, aralarında Aynes Gıda Sanayi Ticaret AŞ yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alınmış, zanlıların evlerinde ve iş yerinde yapılan aramada terör örgütü FETÖ'ye ait olduğu değerlendirilen delillere el konulmuştu.