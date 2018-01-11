Denizli'de "ByLock" operasyonu: 10 gözaltı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma çerçevesinde örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları iddia edilen 17 kişinin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında kanun hükmünde kararname ile ihraç edilmiş ve açığa alınmış kamu görevlilerinin de bulunduğu 10 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital dokümana el konuldu.

Adreslerinde bulunmayan 7 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA