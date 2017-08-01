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Denizli'de 'ByLock' kullanan 3 kişi tutuklandı

Denizli'de FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

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Denizlide ByLock kullanan 3 kişi tutuklandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, geçen hafta gözaltına alınan 11 zanlı, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 3'ü savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen 8 zanlıdan 3'ü tutuklanırken, 5'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 25 Temmuz'da düzenlenen operasyonda, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Etiketler: denizli, bylock
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