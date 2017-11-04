  • 04 KASIM 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 13º
Çok Bulutlu
Çok Bulutlu
  • DOLAR 3.889
    EURO 4.529
  • BIST 111292.78
    ALTIN 158.619
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Denizli'de bir evde patlama: 5 yaralı

Denizli'de bir evde patlama: 5 yaralı

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir evde meydana gelen patlama sonucu 5 kişi yaralandı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Denizlide bir evde patlama: 5 yaralı

Denizli'nin Muratdede Mahallesi 201/7 Sokak'taki 2 katlı evin birinci katında patlama meydana geldi.

Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı olay yerine, itfaiye, ambulans ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Yaralanan Ahmet ve eşi Amine Yıldız, gelini Gülistan Uyar ve bir yaşındaki kızı Ece Nur ile Leyla Yıldız hastanelere kaldırıldı.

Evde bulunan Abdullah ve Rıdvan Yıldız ise patlamadan yara almadan kurtuldu.

Patlama sonucu ön duvarı yıkılan evde büyük hasar oluştu.

Abdullah Yıldız yaptığı açıklamada, uyudukları sırada büyük bir patlama sesiyle uyandıklarını söyledi.

Patlamanın tüpten meydana geldiğini düşündüklerini belirten Yıldız, "Ev sahibi amcam oluyor. Yaralılar ise kardeşlerim. Birisi çay demlemek istemiş galiba. O anda patlıyor." dedi. 

Etiketler: merkezefendi, Evde patlama, denizli
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER