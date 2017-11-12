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Buradasınız : » » Denizli'de akaryakıt istasyonunda patlama

Denizli'de akaryakıt istasyonunda patlama

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda tankerin depoya LPG boşaltması sırasında meydana gelen patlama nedeniyle 2 kişi yaralandı.

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Denizlide akaryakıt istasyonunda patlama

Denizli'nin Pamukkale ilçesinin, Bağbaşı Mahallesi Denizli-Antalya Karayolu'ndaki bir akaryakıt istasyonunun arka kısmında bulunan depoya LPG boşaltımı sırasında yangın çıktı, ardından da büyük bir gürültüyle patlama oldu.

Patlamada 2 kişi yaralandı.

Olay yerine gelen Denizli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Kısa sürede yangını kontrol altına alan ekipler, alevlerin istasyonun ön kısmına sıçramasını da önledi.

Yaralılar ise 112 acil sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Murat Başlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 18.00 sularında bir ihbar aldıklarını ve ekipleri yönlendirdiklerini söyledi.

Ekiplerin hızlıca yangına müdahale ettiğini aktaran Başlı, yangının söndürüldüğünü, olayda 2 kişinin yaralandığını ve yaralılarının hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

Murat Başlı, ani bir parlama olduğunu, parlamadan dolayı yangının başladığını tahmin ettiklerini belirterek, "Dolum sırasında oluşan elektriklenmeden oluşan parlamadan meydana geldiğini düşünüyoruz. Tankerden depoya dolum oluyormuş. İncelemelerimiz sürüyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yaralanan Fatma Yüksel İle Önder Berber'in Denizli Devlet Hastanesindeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olay yeri inceleme ve itfaiye ekiplerin çalışmaları da devam ediyor.

Kaynak: AA 

Etiketler: patlama, denizli, akaryakıt istasyonu
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