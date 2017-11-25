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Denizli'de 5 yaşındaki çocuk oyun parkında ölü bulundu

Denizli'nin Buldan ilçesinde 5 yaşındaki çocuk, oyun parkında bulunan kaydırakta boğazına naylon poşet dolanmış halde ölü bulundu.

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Denizlide 5 yaşındaki çocuk oyun parkında ölü bulundu

Denizli'nin Buldan ilçesinde 5 yaşındaki çocuk oyun parkındaki kaydırakta ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Oğuz Mahallesi Cami İmamı Mücahit Öz, tarladan geldiği sırada oyun parkında Mert Oğuz Çakır'ın kaydırakta boğazına naylon poşet dolanmış halde olduğunu fark edip yanına gitti. Öz, hemen poşeti Çakır'ın boynundan çıkarttı ve ardından çocuğu kendi otomobiliyle Buldan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hastanede yapılan incelemede Çakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

İmam Öz, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarladan döndüğü sırada parkta bir çocuk gördüğünü ve yanına gittiğini aktararak "Kaydırağın yanına gittiğimde Mert'in hareketsiz yattığını gördüm. Seslendim ama cevap vermedi. Boynuna dolanan naylon poşeti hemen çıkartım ve hastaneye götürdüm. Sonra acı haberi aldık." dedi.

Çakır'ın cenazesi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Küçük çocuğun annesi Ayşe ve babası Mustafa morgun önünde gözyaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: AA

Etiketler: denizli, oyun parkı
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