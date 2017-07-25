Denizli'de 4 kişi ByLock'tan tutuklandı

Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla geçen hafta gözaltına alınan 9 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 2'si, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 2'si savcılık ifadesinin ardından 1 kişi ise adli kontrol şartıyla salıverildi.