Denizli’de 15 mahalle karantinaya alındı

Denizli'nin Acıpayam ilçesine bağlı Akalan Mahallesi Aligöz mevkinde bir büyükbaş hayvan çiftliğinde şap hastalığı tespit edildi.
Hastalıktan korunmak ve yayılmasını önlemek için önlemler alındı.
Acıpayam İlçe Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu, Akalan, Bedirbey, Dedebağı, Yumrutaş, Yeşildere, Kumafşarı, Köke, Gedikli, Pınaryazı, Yeniköy, Aşağı Mahalle, Yukarı Mahalle, Yeni Mahalle, Çamlık ve Gedikli mahallelerine hayvan giriş çıkışını yasakladı.
Acıpayam Canlı Hayvan Pazarı şap hastalığı nedeniyle kapatıldı.
Pazarda her türlü temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: TRT Haber