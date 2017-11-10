  • 10 KASIM 2017, CUMA

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Denizli ve İzmir'de FETÖ operasyonları: 26 gözaltı

Deniz ve İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 26 kişi için gözaltı kararı çıkarıldı.

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Denizli ve İzmirde FETÖ operasyonları: 26 gözaltı

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddia edilen farklı meslek gruplarından 17 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.

Hakkında yakalama kararı bulunan 2 kişiyi arama çalışmasının devam ettiği bildirildi.

İzmir'de 11 kişi gözaltına alındı

Bu arada, İzmir merkezli 4 ilde FETÖ/PDY yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan 7 derneğin üyesi iş adamları ile sağlık çalışanı 26 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'in yanı sıra İstanbul, Manisa ve Çanakkale'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Bazı zanlıların yurt dışına kaçtığı belirlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. 

Öte yandan, Afyonkarahisar'da da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

AA

Etiketler: izmri, fetö operasyonları, denizli
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