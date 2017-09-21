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Denizli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 tutuklama

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 8'i tutuklandı.

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Denizli merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 8 tutuklama

Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı öne sürülen ve 15 Eylül'de Denizli ve Bolu'da gözaltına alınan 5'i kadın 22 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan 8'i "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı. 10 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 4 şüphelinin işlemleri sürüyor.

Acıpayam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri koordinasyonunda 15 Eylül'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda Denizli'nin Acıpayam ve Serinhisar ilçeleri ile Bolu'da 22 zanlı gözaltına alınmıştı.

Etiketler: denizli, fetö/pdy soruşturması, gözaltı, bylock
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