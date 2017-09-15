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Denizli merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Denizli merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

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Denizli merkezli FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

Denizli merkezli 2 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 18 zanlı gözaltına alındı.

Acıpayam Cumhuriyet Savcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen 5'i kadın 23 kişi hakkında yakalama kararı verildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri koordinasyonunda eş zamanlı düzenlenen operasyonda, Denizli'nin Acıpayam ve Serinhisar ilçeleri ile Bolu'da 18 zanlı gözaltına alındı.

Aralarında esnaf, meslekten ihraç edilen memur, işçi ve öğrencilerin de bulunduğu zanlılar, sağlık kontrolünün ardından jandarmaya götürüldü.

Etiketler: denizli. fetö, gözaltı
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