  • 07 AĞUSTOS 2017, PAZARTESI

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Denizli-Antalya karayolunda heyelan

Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkisinde yağışın etkisiyle meydana gelen heyelan nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor.

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Denizli-Antalya karayolunda heyelan

Alınan bilgiye göre, Denizli-Antalya karayolu Cankurtaran mevkisinde akşam üstü etkisini gösteren yağmurun etkisiyle düşen toprak ve kaya parçaları yolda tehlikeye yol açtı.

Heyelan nedeniyle karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Polis ekipleri tek şeride düşen yolda trafik akışını kontrollü olarak sağladı.

Karayolunda önlem alan emniyet ve karayolları ekipleri kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.

İş makineleri ile heyelan meydana gelen bölgede çalışma sürüyor.

Öte yandan, bölgede hazır bulunan karayolu ekibi aracına bir başka aracın arkadan çarpması sonucu 1 işçi yaralandı.

Yaralı işçi Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Etiketler: denizli-antalya karayolu, Cankurtaran mevkisi, Denizli-Antalya karayolunda heyelan
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