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Denizlerde "kuvvetli fırtına" uyarısı

Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor.

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Denizlerde &quot;kuvvetli fırtına&quot; uyarısı

Pastırma sıcakları nedeniyle bir süredir ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının sonu geldi.

Ülkeyi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları dolayısıyla Marmara, Ege, Karadeniz ve Akdeniz'de kuvvetli fırtına bekleniyor.

Batı Karadeniz'de etkili olan fırtına yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek. Doğu Karadeniz'de ise rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 8 ila 10 kuvvetinde (80-100 kilometre/saat) tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın çarşamba günü sabah saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

Marmara, Ege ve Akdeniz'de ise rüzgarın 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde esmesi tahmin edilirken yarın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Marmara, kuvvetli fırtına, karadeniz, Ege, deniz, Akdeniz
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