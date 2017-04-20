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Buradasınız : » » Denizlerde av yasağı başladı, ağlar ve tekneler bakıma alındı

Denizlerde av yasağı başladı, ağlar ve tekneler bakıma alındı

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Karakaş, " Sezon içinde çok şükür, Karadeniz'den istediğimizi aldık, şimdi de gelecek sezon için hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

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Denizlerde av yasağı başladı, ağlar ve tekneler bakıma alındı

Denizlerde av yasağının 15 Nisan'da başlaması dolayısıyla balıkçılar, ağlarını ve teknelerini bakıma aldı.

Yasağın başlamasının ardından teknelerini Akçakoca Limanına çeken balıkçılar, sezon içerisinde yıpranan ağ ve malzemelerini bakımını yapmaya başladı. Teknelerde zımpara, boya, motor bakımı yapan tekne sahipleri, yırtılan ağlarını onarıyor, yeni ağlarını da gelecek sezona hazırlıyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, teknelerin limana çekildiğini söyledi.

Ağ tamirinin yanı sıra teknelerde bakım ve onarım çalışması yaptıklarını aktaran Karakaş, "Ağları limana çıkartıp ilmek ilmek örüyoruz. Balıkçılarımızın tümü liman içinde gece gündüz çalışıyor. Sezon içinde çok şükür, Karadeniz'den istediğimizi aldık, şimdi de gelecek sezon için hazırlıklarımızı yapıyoruz." dedi.

Karakaş, bir teknenin bakımının yaklaşık 3 ay sürdüğünü belirterek, "Bu çalışmalar çok önemli. Gelecek sezon için hazırlıklar şimdiden yapılmazsa sezon başında balıkçılarımız zorluk çekiyor." ifadesini kullandı.

Balık İsmail Ertaş (57) da baba mesleği olan balıkçılığı 45 yıldır sürdürdüğünü dile getirerek, "Sezonun bitmesi ile limandaki mesaimiz başladı, böyle devam edecek. Allah nasip ederse 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyeceğiz." diye konuştu.

Etiketler: Denizlerde av yasağı, Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı mustafa K
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