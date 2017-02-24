Denizi kirleten gemiye 60 bin lira ceza kesildi

Muğla'nın Fethiye ilçesinde deniz kirliliğine neden olan gemiye 60 bin lira ceza kesildi.
Şövalye Adası mevkisinde devriye görevi yapan sahil güvenlik ekipleri, denizin kirlendiğini fark etti.
Kirliliğin Hollanda bayraklı 3 bin grostonluk "Deo Volento" isimli konteyner gemisinden geldiğini belirleyen ekipler, 60 bin lira idari para cezası uyguladı.
Gemi kaptanı Ewourd Leendert hakkında da "çevreyi kasten kirletmek" suçlamasıyla hazırlanan dosya, Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.
Cezası ödenen geminin limandan ayrıldığı öğrenildi.