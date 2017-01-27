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Buradasınız : » » Denize atılan bebeği arama çalışmaları sürüyor

Denize atılan bebeği arama çalışmaları sürüyor

Fatih'te iki gün önce annesi tarafından denize atılan bebeği arama çalışmaları devam ediyor.

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Denize atılan bebeği arama çalışmaları sürüyor

Eminönü Şehir Hatları İskelesi yakınlarında annesi F.K tarafından denize atılan 40 günlük bebeğin bulunması için başlatılan ve dün akşam ara verilen çalışmalara bugün yeniden başlandı.

Çalışmalarda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğünün yanı sıra gönüllü arama kurtarma ekipleri de yer aldı.

Zeytinburnu açıkları ve Eminönü'nde arama yapan ekipler şu ana kadar bir bulguya ulaşamadı. Çalışmaların gün boyunca devam edeceği bildirildi.

Polise başvuran F.K (35) adlı kadın, nikahsız birlikteliği olan M.T'nin (36) istememesi üzerine bebeğini kurusıkı tabancayla öldürmeye çalıştığını, başarılı olamayınca da Eminönü'ndeki Şehir Hatları İskelesi'nin yanından denize attığını söylemişti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen bu kişiler tutuklanmıştı. 

 

Etiketler: fatih, denize atılan bebek, İstanbul, Eminönü
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