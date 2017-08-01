Denizden ve sahilden 300 poşet çöp toplandı

Samandağ Kaymakamlığının resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kaymakamlık öncülüğünde Meydan Mahallesi'nde kapsamlı deniz ve sahil temizlik çalışmaları gerçekleştirildi.

Dalış Emniyet Güvenlik Arama Kurtarma (DEGAK) timlerinin de dip temizliği yaptığı çalışmada, denizden ve sahilden 300 poşet çöp çıkarıldı.

Temizlik çalışmasına bazı kurumlar ile sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Kaymakam Cahit Çelik, dünyada ender bulunan sahillerden birisine sahip olduklarını belirtti.

Deniz temizliğinde daha duyarlı olunmasını isteyen Çelik, "İlçemizde bulunan deniz sadece sahilde sınırı olan mahalle ve belediyelerin değil, tüm Samandağ'ın ortak değeridir. Dolayısıyla sahil temizliğinde sadece kurumlara değil, vatandaşlarımıza da görev düşmektedir." ifadesini kullandı.

Çelik, daha temiz bir yaşam ve çevre için vatandaşların, devletin, yerel yönetimlerin ve iş dünyasının ortak hareket etmesi gerektiğini kaydetti.