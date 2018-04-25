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Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

Bodrum Belediyesi Dalış ekibi tarafından Göltürkbükünde deniz dibi temizliği yapıldı. Denizden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü.

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Denizden çıkanlar görenleri şaşırttı

13 kişiden oluşan Bodrum Belediyesi Dalış Ekibi, bölgede yaklaşık iki saat boyunca deniz dibinde biriken atıkları topladı. Denizden akü, ses sistemi, hoparlör gibi atıklar da çıkarıldı. 

Gölköy Ali Naci Çoşkunoğlu Ortaokulu öğrencileri ve civardaki vatandaşlar da etkinliğe katılarak çalışmaları takip etti.

Çalışmalarda 45 kg tahta, 45 kg lastik, 53 kg tekstil malzemesi, 131 kg metal, 143 kg cam ve 73 kg plastik olmak üzere 490 kg atık çıkarıldı.

Bu sene 19 noktada planlanan deniz dibi temizlik çalışmaları Türkbükü’nün ardından Gölköy, Torba ve son olarak da Bodrum ilçe merkezinde yapılacak.

Kaynak: İHA

Etiketler: ses sistemi, hoparlör, deniz dibi temizliği, Bodrum Belediyesi, akü
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