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Denizde kaybolan Serkan Kulaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul'da su alan teknesini onarmak için girdiği denizde kaybolan 27 yaşındaki Serkan Kulaoğlu'nun cesedine ulaşıldı.

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Denizde kaybolan Serkan Kulaoğlunun cansız bedenine ulaşıldı

Dün Kartal sahilinden adalara gitmek için eşi ve çocuğuyla birlikte özel teknesiyle denize açılan Serkan Kulaoğlu, teknenin su alması üzerine müdahale etmek için denize atlamış ve kısa süre içerisinde denizde kaybolmuştu. Kulaoğlu'nun eşi ve çocuğu deniz polisi tarafından tekneden alınarak kurtarılmıştı. 

Serkan Kulaoğlu ise dün yapılan tüm aramalara rağmen bulunamamıştı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerinin uzun süren aramalarının ardından Serkan Kulaoğlu'nun cansız bedenine bugün öğle saatlerinde ulaşıldı.

Kulaoğlu'nun cansız bedeni karaya çıkarılarak, olay yerine gelen ambulansla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. 

Kaynak: İHA 

Etiketler: Serkan Kulaoğlu, İstanbul
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