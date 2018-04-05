  • 05 NISAN 2018, PERŞEMBE

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Buradasınız : » » Denizde kaybolan gencin cesedine 262 gün sonra ulaşıldı

Denizde kaybolan gencin cesedine 262 gün sonra ulaşıldı

İstanbul Boğazı'nda akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'n cesedi 262 gün sonra, geçtiğimiz Salı günü Kuruçeşme sahilinde bulundu.

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Denizde kaybolan gencin cesedine 262 gün sonra ulaşıldı

15 Temmuz 2017'de arkadaşlarıyla denize giren Furkan Yıldırım akıntıya kapılarak kaybolmuş, ardından arama çalışmaları başlatılmıştı. Çalışmalar sırasında 11 yaşındaki bir çocuğun rüyası üzerine arama kurtarma Karaburun'da yapılmıştı. Askeri bir gemi de Furkan Yıldırım'ı bulmak için çalışmalara katılmıştı.

Yıldırım'ın cesedini 262 gün sonra Kuruçeşme sahilinde, İBB'nin deniz temizlik aracı buldu.

Ceset deniz polisi tarafından çıkarılarak, Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. DNA testinin ardından aileye teslim edilecek.

Kaynak: İHA

Etiketler: furkan yıldırım, 15 temmuz
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