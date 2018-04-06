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Buradasınız : » » Denizde bulunan konteynerlerden tonlarca sigara çıktı

Denizde bulunan konteynerlerden tonlarca sigara çıktı

Kırklareli'nde, denizde bulunan ve deniz trafiği için tehlike oluşturan konteynerlerde tonlarca sigara bulundu.

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Denizde bulunan konteynerlerden tonlarca sigara çıktı

Batı Karadeniz'de Türk sahillerine 50 mil mesafede başıboş bulunan ve deniz trafiği için tehlike oluşturan 3 konteynere Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri müdahale etmişti.

TCSG Güven korveti tarafından halatlarla çekilerek İğneada Limanı'na getirilen konteynerler vinçlerle geçen hafta karaya alınmıştı.

Demirköy Cumhuriyet Savcısı'nın talimatlarıyla 30 ton kapasiteli 12,5 metre uzunluğundaki konteynerler Sahil Güvenlik Komutanlığı, Demirköy Emniyet Amirliği ve jandarma ekiplerince açıldı.

Narkotik dedektör köpeğinin de katıldığı çalışmada, konteynerlerde tonlarca sigara bulundu. 

Kaynak: AA 

Etiketler: sigara, konteyner, kırklareli
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