Deniz ulaşımına lodos ve fırtına engeli

Marmara Denizi'nde sabah saatlerinden bu yana etkisini sürdüren ve hızı zaman zaman 30 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı 10 şilep ve tanker, Süleymanpaşa sahiline demirledi. Lodos nedeniyle yüksekliği 2 ila 3 metre arasında değişen dalgalar Süleymanpaşa sahiline vurdu.

Dalgalar nedeniyle yosunlar da kıyıya vurdu.

Bu arada lodos, balıkçıları da olumsuz etkiledi. Dün ava çıkamayan tekneler bugün de Süleymanpaşa, Şarköy ve Mürefte balıkçı barınaklarında demirledi.

Meteoroloji yetkilileri fırtınanın etkisini sürdüreceğini belirterek, vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.

Kuzey Ege'de fırtına

Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ AŞ, fırtına nedeniyle saat 14.00'deki Bozcaada-Geyikli ve 15.00'deki Geyikli-Bozcaada seferlerini iptal etti.

GESTAŞ AŞ'nin 17.00'de Gökçeada'dan Kabatepe'ye yapacağı sefer 16.00, Kabatepe'den Gökçeada'ya gerçekleştireceği 15.00 seferi ise 14.00'e alındı.

Diğer hatlardaki seferler ise tarifede belirtilen saatlerde gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA