Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 34 gözaltı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin, FETÖ'nün "örgüt sorumluları" ile örgütün iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatlı oldukları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, halen aktif görevde bulunan 4 albay, iki yarbay, 9 binbaşı, 13 yüzbaşı ve 3 üsteğmen ile daha önce haklarında idari işlem yapılan iki binbaşı ve bir yüzbaşı için gözaltı kararı alındı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 34 kişinin yakalanması için 7 ildeAnkara merkezli operasyon başlattı.

Şu ana kadar 19 kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı. Şüphelilerin evlerindeki dijital verilere de el konuldu.

Kaynak: AA