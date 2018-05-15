  • 15 MAYIS 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.387
    EURO 5.233
  • BIST 102544.15
    ALTIN 184.899
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 34 gözaltı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ soruşturması: 34 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen operasyonda Ankara merkezli 7 ilde 34 asker hakkında gözaltı kararı verdi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Deniz Kuvvetleri Komutanlığında FETÖ soruşturması: 34 gözaltı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki bazı askerlerin, FETÖ'nün "örgüt sorumluları" ile örgütün iletişim yöntemi olarak kullandığı ankesörlü telefonlar üzerinden haberleştikleri ve FETÖ ile irtibatlı oldukları tespit edildi.

Soruşturma kapsamında, halen aktif görevde bulunan 4 albay, iki yarbay, 9 binbaşı, 13 yüzbaşı ve 3 üsteğmen ile daha önce haklarında idari işlem yapılan iki binbaşı ve bir yüzbaşı için gözaltı kararı alındı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli 34 kişinin yakalanması için 7 ildeAnkara merkezli operasyon başlattı.

Şu ana kadar 19 kişinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü açıklandı. Şüphelilerin evlerindeki dijital verilere de el konuldu.

Kaynak: AA

Etiketler: fetö, deniz kuvvetleri komutanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER