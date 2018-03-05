Deniz Kuvvetleri Komutanlığı davasında sona doğru

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki (DKK) eylemlerle ilgili 72 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmada sanıklar ve avukatlarının, cumhuriyet savcısının esasa ilişkin mütalaasına karşı beyanları alındı.

Tutuklu sanıklar Mustafa Mesut, Umut Demirhan ve Himmet Tamer Çengel son savunmalarını yaptı.

Sanıklar, bugüne kadarki duruşmalarda suçsuz olduklarının ortaya çıktığını savunarak beraat talep etti.

Sanık avukatlarının savunmalarının da alınmasının ardından bugünkü duruşma tamamlandı.

Yarınki duruşmada mahkemenin kararını açıklaması bekleniyor.

Savcı ağırlaştırılmış müebbet istemişti

9 Kasım 2017'de esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, aralarında dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğamiral Murat Şirzai, FETÖ'nün "Deniz Kuvvetleri imamı" olduğu belirtilen eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanvekili Tuğamiral İrfan Arabacı, eski tuğamiraller İhsan Bakar, Hasan Kulaç'ın da olduğu sanıklardan 61'inin "anayasal düzeni ihlal" suçlamasından ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Eski Tuğamiral Ali Murat Dede ve eski Tümamiral Sinan Azmi Tosun'un aralarında bulunduğu 7 sanığa ise yalnızca "terör örgütü üyeliği" suçlamasından hapis cezası verilmesi istenilen mütalaada; 3 firari sanık hakkındaki dosyanın ayrılmasına, darbe girişimi gecesi nöbetçi olan Astsubay Sinan Avşar'ın ise beraatine karar verilmesi talep edilmişti.​

Kaynak: AA