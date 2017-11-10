  • 10 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Deniz Kuvvetleri Komutanlığı davasında ara karar

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı davasında ara karar

15 Temmuz darbe girişiminde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaşanan eylemlere ilişkin davada, 2'si eski Albay, 4 sanığın tutuksuz yargılanmak üzere tahliyesine karar verildi.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı davasında ara karar

Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen duruşmada, sanıkların savunmasının tamamlanmasının ardından, savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi.

Savcı, 72 sanıklı davada, 61 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis ile, 10 sanığın da terör örgütü üyesi olmaktan cezalandırılmasını talep etti, bir sanığın da beraatini istedi.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmanın öğleden sonraki bölümünde ara kararını açıkladı.

Mahkeme, tutuklu sanıklardan eski Albaylar Mustafa Özer ve Olcay Yüksel ile eski Astsubaylar Sinan Avşar ve Murat Önen'in adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda yaşanan eylemlere ilişkin davanın bir sonraki duruşması da, 19 Şubat Pazartesi gününe ertelendi.

3 hafta sürmesi planlanan bir sonraki duruşmada, sanıklar ve avukatları, esasa ilişkin mütalaaya karşı savunmalarını yapacak.

TRT HABER
 

Etiketler: deniz kuvvetleri komutanlığı, dava, darbe girişimi
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