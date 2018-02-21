Deniz Kuvvetleri Komutanlığı darbe girişimi davası

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davaya, sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Alpaslan Akyol, savunmasında, iddia makamının verdiği esas hakkındaki mütalaanın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını dile getirdi.

Verdiği ifadelerde yaşadıklarını tek tek anlattığını belirten Akyol, suçlamaları bir kez daha reddettiğini söyledi. Sanık Akyol darbe girişiminin içinde yer almadığını ve darbeye karşı olduğunu öne sürdü.

"Hain darbeyi planlayanlardan iki dünyada da şikayetçiyim"

Ramazan Karademir darbe girişimi gecesi terör saldırısı var diye birliğe çağırıldıklarını iddia etti.

Suçlamaları kabul etmediğini vurgulayan Karademir, "Hain darbeyi planlayanlardan ve kahpece bir şekilde gerçekleştirenlerden iki dünyada da şikayetçiyim." dedi.

Mütalaada Aşkın Öge'nin içeri alınmaması olayının yer aldığını anımsatan Karademir, sözlü ve fiili bir müdahalenin içinde olmadığını mahkeme heyetinin ifade ettiğini hatırlattı.

Hilmi Dilmen ve Serdar Büyükeren ise tüm suçlamaları reddederek, beraat talebinde bulundu.

Duruşmaya öğle arasının ardından devam edilecek.

Kaynak: AA