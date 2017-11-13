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Deniz Kuvvetleri dalgıçları Şile'de batan yük gemisine daldı

Deniz Kuvvetleri dalgıçları Şile'de Karadeniz'in karanlık sularına gömülen yük gemisine daldı.

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Deniz Kuvvetleri dalgıçları Şilede batan yük gemisine daldı

1 Kasım gecesi Şile açıklarında Bilal Bal adlı bir gemi battı. Arama ve Kurtarma çalışmaları hemen başlatıldı. Ama hiçbir yaşam izine rastlanmadı. Ailelerin en büyük dileği ise “Hiç değilse bir mezarları olsun diye” yakınlarının cansız bedenlerini teslim almaktı.

Enkaz Karadeniz’in 80 metre altında soğuk ve karanlık sularda yatıyordu. Bu zorluğun üstesinden Türk Deniz Kuvvetlerinin gözbebeği TCG Alemdar gemisi ve onların gözü pek dalgıçları geldi. Operasyondan görüntüler ilk kez TRT ekranlarında yayınlandı.

Etiketler: Şile, deniz kuvvetleri dalgıçları, bilal bal
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