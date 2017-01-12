Deniz kaplıcalarına yabancı ilgisi

Yaz tatilinin vazgeçilmez adreslerinden Çeşme, dünyada ender rastlanan deniz ılıcalarıyla kış aylarında da turistlerin ilgisini çekiyor.

Roma ve Osmanlı döneminde kaplıcalarıyla bir termal tedavi merkezi olarak bilinen, günümüzde ise güneş, deniz, kum tatiliyle ön plana çıkan Çeşme, termal turizmdeki iddiasını artırıyor.

Bölgede 7 otelde kullanılan termal su, tatilin yanı sıra tedavi ve rehabilitasyon amacıyla Türkiye'yi tercih eden turistlere hizmet veriyor.

Ilıca mevkisinde denizin içinden kaynayan suyun kullanıldığı tesislerden Altınyunus Oteli SPA Müdürü Ferruh Tan, deniz ılıcasının diğer kaplıca sularından farklı olduğunu, deniz suyunun magmaya inip ısındıktan sonra yüzeye çıkmasıyla bu ılıcanın oluştuğunu belirtti.

Hem deniz suyu hem magmadan alınan mineralleri barındıran suyun benzersiz özelliklere sahip olduğunu ifade eden Tan, deniz ılıcasının özellikle kas ve iskelet sistemi hastalıkları, romatizmal hastalıklar ve deri hastalıklarının tedavisinde etkili olduğunu dile getirdi.

Tan, "Turizmdeki sıkıntılı duruma rağmen otelimizde Almanya, Hollanda ve Avrupa ülkelerinden grupları ağırlamaya devam ediyoruz. Yerli turistlerin de ilgisi yüksek. Genel anlamda doluluk açısından iyi durumdayız. Çeşme, deniz ılıcasıyla giderek daha fazla tanınmaya başlıyor. Misafirlerimiz kar kış demeden buraya geliyorlar, açık ve kapalı havuzlara giriyorlar." dedi.

Benzeri kaynakların dünyada Çeşme dışında sadece Hırvatistan'da bulunduğunu bildiklerini anlatan Tan, bölgenin termal zenginliğinin daha fazla tanıtılması için çalışma yapıldığına işaret etti. AA