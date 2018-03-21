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Buradasınız : » » Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili GATA'dan açıklama

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili GATA'dan açıklama

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuyla ilgili Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden açıklama yapıldı.

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Deniz Baykalın sağlık durumuyla ilgili GATAdan açıklama

GATA'dan yapılan açıklamada, Deniz Baykal’ın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu belirtildi. 

"20.03.2018 tarihinde Hastanemize getirilen Sayın Deniz Baykal, Palyatif Kliniğine kabul edilmiştir. Hemen ardından; Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Fizik Tedavi, Kardiyoloji, Göğüs hastalıkları öğretim üyeleri tarafından değerlendirilip gerekli tetkikleri yapılarak tıbbi tedavisi planlanmıştır. Sayın Deniz Baykal’ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır. Mevcut durumu doğrultusunda gerekli tıbbi tedavisi ve bakımı devam etmektedir. Fizik Tedavi bölümü tarafından fizyoterapi programı uygulanmaya başlanmıştır."  

Kaynak: İHA

Etiketler: Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, gata, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal
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