Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili GATA'dan açıklama

GATA'dan yapılan açıklamada, Deniz Baykal’ın genel durumunun iyi, bilincinin açık olduğu belirtildi.
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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı
- CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan Deniz Baykal'a ziyaret
- Eski CHP Genel Başkanı Baykal'ın tedavisi yoğun bakımda devam ediyor
- Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
"20.03.2018 tarihinde Hastanemize getirilen Sayın Deniz Baykal, Palyatif Kliniğine kabul edilmiştir. Hemen ardından; Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Fizik Tedavi, Kardiyoloji, Göğüs hastalıkları öğretim üyeleri tarafından değerlendirilip gerekli tetkikleri yapılarak tıbbi tedavisi planlanmıştır. Sayın Deniz Baykal’ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır. Mevcut durumu doğrultusunda gerekli tıbbi tedavisi ve bakımı devam etmektedir. Fizik Tedavi bölümü tarafından fizyoterapi programı uygulanmaya başlanmıştır."
Kaynak: İHA