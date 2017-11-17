Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, " Hastanemizde kaldığı süre 1 ayı aştı. Yine yoğun bakımda. Genel durumu iyi bilinci açık, iletişim gayet iyi kuruyor.Yazıyor, kısa cümleler kuruyor. Bazı soruları anlamlandırabiliyor. Örneğin Neşet Ertaş kimdir diye sorduğumuz zaman, onun bozkırın tezenesi türküsünün ismini söyleyebiliyor." diye konuştu.

Eski CHP Genel Başkan Deniz Baykal'a beyninde oluşan basınçtan dolayı üçüncü kez operasyon yapılmıştı. Cihazla solunum desteği sağlanmış ve beyin koruma tedavisi uygulanmıştı.

Kaynak: TRT Haber