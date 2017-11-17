  • 17 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavisi süren Deniz Baykal'ın durumuna ilişkin açıklama Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş'ten geldi.

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Deniz Baykalın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, " Hastanemizde kaldığı süre 1 ayı aştı. Yine yoğun bakımda. Genel durumu iyi bilinci açık, iletişim gayet iyi kuruyor.Yazıyor, kısa cümleler kuruyor. Bazı soruları anlamlandırabiliyor. Örneğin Neşet Ertaş kimdir diye sorduğumuz zaman, onun bozkırın tezenesi türküsünün ismini söyleyebiliyor." diye konuştu.

Eski CHP Genel Başkan Deniz Baykal'a beyninde oluşan basınçtan dolayı üçüncü kez operasyon yapılmıştı. Cihazla solunum desteği sağlanmış ve  beyin koruma tedavisi uygulanmıştı.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: sağlık durumu, Deniz Baykal, açıklama
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