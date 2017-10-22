Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş,Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü İbn-i Sina Hastanesinin bahçesinde basın mensuplarına, Baykal'ın son durumuna ilişkin bilgi verdi.

"Deniz Bey'in şuuru kapalı, durum ciddi, yaşamsal bulguları normal ve iyiye gidiş sürecinin en önemli bulgularından biri de bu. Normal seyrini koruyor." ifadelerini kullanan İbiş, Baykal'ın genel durumunun normal ve stabil olduğunu söyledi.

Nörolojik bulguların önemine işaret eden İbiş, şunları kaydetti:

"Beyin sapı refleksleri olumlu, beyin sapının oldukça korunmuş olduğunu gösteren bulgular bunlar. Beyin fonksiyonları günbegün daha iyiye gidiyor. Bu düşük hızda da olsa olumlu bulguları bize gösteriyor.

Ağrılı uyaranlara kısmen de olsa cevap başladı. Bu, bizim için çok önemli. Beyin fonksiyonlarının geriye dönüşü bakımından önemli ancak beynin toparlanması süreç alır. Sabırla beklemek ve gözlemlemek lazım. Bunlar bizi gerçekten daha da umutlandıran bulgular ve güzel gelişmeler."

Baykal'ın bugün yapılan tomografisinde, öncekilere göre beynin daha da rahatlandığının, ödem çözülme sürecinin devam ettiğinin belirlendiğini aktaran İbiş, bunların yüz güldüren sonuçlar olduğunu vurguladı.

İbiş, Baykal'ın zaman zaman solunum desteğinden çıkarıldığını anlatarak, şöyle devam etti:

"Sayın Baykal, zaman zaman cihazdan çıkarılsa da yine cihazlı solunum desteği ve beyin destek tedavileri devam ediyor. Kendi solunumunu yapacak durumda ancak arkadaşlar gün içerisinde fazla yorulmaması için yine cihazla desteklemeyi tercih ediyorlar."

Bundan sonraki süreçte bir operasyonun söz konusu olup almadığına ilişkin de İbiş, "Şu anda öyle bir cerrahi müdahale ve endikasyon yok ama önümüzdeki süreçlerle ilgili ne gibi gelişmeler olur onu da süreç içinde değerlendirmek gerekir. Kafatasının açılmış olan kısmının kapatılmasını dışarıda bırakacak olursak, yok." diye konuştu.

"Şu anda kendi fizyolojik yapısı olarak bilinci kapalı"

İbiş, Baykal için her günün önem taşıdığına dikkati çekerek, "Görüyorsunuz ki her gün sizlerle olumlu bilgileri paylaşıyoruz. O yüzden de sabırla önümüzdeki günleri takip etmemiz gerekiyor. Şu ana kadar geçirilen süre hiç uzun değil, kısa bir süreç. Elbette benzeri hastalara baktığımız zaman da bunun günler aldığını biliyoruz. O bağlamda da sürecin gelişmesini takip edeceğiz." açıklamasında bulundu.

"Baykal'ın bilincinin kapalı olduğu belirtiliyor. Uyandırıldığında bilinci açılıyor mu? Bilincinin kapalı olması uyutulma işlemiyle mi ilgili?" sorusuna da İbiş, "Bilincinin kapalı olması uyutulma işlemiyle ilgili değil. Şu anda kendi fizyolojik yapısı olarak bilinci kapalı. Dolayısıyla uyutma işlemi zaman zaman yapılmakta, bu da beyin fonksiyonlarını minimuma indirip yorulmasını önlemek ve daha rahatlamasını, kendisini toparlamasını sağlamak için ama bilinci kapalı." yanıtını verdi.

İbiş, hastane yönetimi tarafından yapılan açıklamaların dışında verilen bilgilerin gerçek olmadığının da altını çizdi.

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de hastaneye gelerek Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Deniz Baykal, 15 Ekim'de beyin damarlarından birinin tıkanması sebebiyle hastaneye kaldırılmış, 3 ayrı operasyon geçirmişti. Baykal'ın tedavisi İbni Sina Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde devam ediyor.

Kaynak: AA