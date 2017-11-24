Deniz Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, yoğun bakımdan çıkacak duruma gelen Baykal'a ailesinin de talebi üzerine yurt dışında fizik tedavi uygulaması yapılmasının uygun görüldüğünü bildirdi.
ayrıntılar gelecek...
Deniz Baykal'ın yoğun bakımdan çıkacak duruma geldiği bildirildi.
Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, yoğun bakımdan çıkacak duruma gelen Baykal'a ailesinin de talebi üzerine yurt dışında fizik tedavi uygulaması yapılmasının uygun görüldüğünü bildirdi.
ayrıntılar gelecek...