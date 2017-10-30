Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbiş, CHP'nin eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Baykal'ın sağlık durumuna ilişkin, "Yaşamsal bulguları iyi, herhangi bir önemli anormallik yok. Beyin ödemi ve koma tablosu önemli ölçüde azalmakla birlikte uyku hali devam ediyor Deniz Bey'in. Uyanık olduğu dönemlerde söylenenleri anlıyor, tepki veriyor, el, kol, bacak hareketleri önceki günlere nazaran daha da güçlü." dedi.

"Sağlık durumu olumlu yönde gelişmeye devam ediyor"

Deniz Baykal'ın sağlık durumunun olumlu yönde gelişmeye devam ettiğini belirten İbiş, "Hep söylüyoruz bu süreç oldukça uzun, haftalar hatta aylar alabilir. Çünkü beyin iyileşmesi yavaş seyreden bir iyileşme sürecidir. Bu bağlamda da çok sabırlı olmamız gerekiyor ve zaman içerisinde gelişmeleri gözlemlememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA