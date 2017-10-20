'Deniz Baykal'ın sağlık durumu ciddiyetini koruyor'

Prof. Dr. İbiş, Deniz Baykal'ın tedavi gördüğü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hastanesi önünde sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Baykal'a, genel destek dışında solunum desteğinin sağlandığını belirten İbiş, "Şu anda önemli bulgulardan bir tanesi makine desteği çıkarıldığı zaman solunum fonksiyonu mevcut ancak yorulmaması için bu destek de veriliyor. Bu önemli bir nokta." dedi.

Rektör Prof. Dr. İbiş, "Deniz Bey'in durumu ciddiyetini koruyor. Bilinci yine kapalı, yaşamsal bulguları normal ve kontrol altında, nörolojik bulguları dünle aynı yani kötüye bir gidiş yok." bilgisini paylaştı.

Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medyada zaman zaman spekülatif söylemlerin çıktığını belirten İbiş, Ankara Üniversitesi'nden yapılan açıklamaların dikkate alınmasını istedi.

İbiş, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ve öncü tıp fakültelerinin, uluslararası uzman örgütlerce kabul edilmiş, kanıtlanmış etkili yöntemleri kullandığına işaret etti.

Bunları kullanmamanın tıbbi hata ve suç olduğunu kaydeden İbiş, hastanelerinde de bunların uygulandığını vurguladı.

"Ödem çözülme sürecinde"

Deniz Baykal'ın oğlu Prof. Dr. Ataç Baykal ile kızı Prof. Dr. Aslı Baykal'ın da süreç içerisinde onayının ve bilgisinin alınarak tedavilerin uygulandığını anlatan İbiş, sosyal medyada ve basın yayın organlarında kendi açıklamaları dışındaki söylemlere itibar edilmemesini istedi.

Bir soru üzerine İbiş, "Ödem çözülme sürecinde. Bunun çok kısa zamanda tümüyle çözülmesini bekleyemeyiz. Ödem çözülme süreci devam ediyor." diye konuştu.

Deniz Baykal, 15 Ekim'de beyin damarlarından birinin tıkanması sebebiyle hastaneye kaldırılmış, 3 ayrı operasyon geçirmişti. Baykal'ın tedavisi İbni Sina Hastanesi'nin yoğun bakım servisinde devam ediyor.

Kaynak: AA